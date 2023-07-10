«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Хабаровска в Пхукет

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила прямые рейсы в Таиланд из городов Дальнего Востока и Сибири. Теперь летать без пересадок смогут жители Хабаровска, Владивостока, Новосибирска, Красноярска и Иркутска.

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Как сообщает пресс-служба авиакомпании, программа полетов в Таиланд из регионов России стартовала 7 июля с первого рейса в Бангкок из Новосибирска. Также возобновились полеты из Иркутска, Красноярска и Владивостока.

Кроме того, на остров Пхукет открылись прямые рейсы из Хабаровска, а с 11 июля туда можно будет летать напрямую из Новосибирска. Перелеты осуществляются дважды в неделю.

«Благодаря прямым рейсам Аэрофлота жители Дальнего Востока и Сибири смогут добираться до Таиланда без пересадок в Москве. Это позволит существенно сократить время в пути и сделает путешествие в Юго-Восточную Азию максимально комфортным», – добавили в авиакомпании.