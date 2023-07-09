Туристам перечислили вредные продукты в отелях с системой "все включено"

Эксперт по питанию Майкл Мосли перечислил вредные продукты, которые следует избегать на завтраках в отелях с системой "все включено". Подробностями диетолог поделился в беседе с изданием Daily Record.

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Так, в список вредных продуктов вошли фруктовые соки, выпечка, хлопья, кексы и пирожные, сухофрукты и картофельные оладьи. По словам медика, в этих блюдах много калорий. Например, круасааны без начинки, по данным медицинского портала Healthline, содержат от 231 до 500 калорий.

Без вреда для здоровья, по словам эксперта, можно есть яйца, омлет, греческий йогурт с ягодами, овощи, сыр, орехи и авокадо. Однако следует контролировать размер порции.