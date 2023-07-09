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Туристам перечислили вредные продукты в отелях с системой "все включено"

Эксперт по питанию Майкл Мосли перечислил вредные продукты, которые следует избегать на завтраках в отелях с системой "все включено". Подробностями диетолог поделился в беседе с изданием Daily Record.

Туристам перечислили вредные продукты в отелях с системой "все включено"
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Так, в список вредных продуктов вошли фруктовые соки, выпечка, хлопья, кексы и пирожные, сухофрукты и картофельные оладьи. По словам медика, в этих блюдах много калорий. Например, круасааны без начинки, по данным медицинского портала Healthline, содержат от 231 до 500 калорий.

Отели в России начнут работать по системе "все включено"

Без вреда для здоровья, по словам эксперта, можно есть яйца, омлет, греческий йогурт с ягодами, овощи, сыр, орехи и авокадо. Однако следует контролировать размер порции.

Ранее стало известно, что отели с системой "все включено" обяжут предоставлять российский алкоголь.