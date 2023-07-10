Летевший в Минводы самолет экстренно сел в другом городе

Летевший из Москвы в Минеральные Воды пассажирский лайнер экстренно сменил курс и сел в другом городе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Непредвиденная ситуация произошла на борту самолета российской авиакомпании «Сибирь» в воскресенье, 9 июля. «При выполнении полета по маршруту капитан воздушного судна доложил о больном пассажире», — говорится в сообщении.
В результате пилотам пришлось совершить вынужденную посадку на запасном аэродроме в Волгограде. При этом члены экипажа не объявляли сигнал срочности.
Отмечается, что самолет приземлился благополучно, никто из пассажиров не пострадал. О состоянии больного не сообщается.
Ранее в июле летевший из Хабаровска в Минеральные Воды пассажирский самолет резко сменил курс и сел в Иркутске из-за больного пассажира на борту. Инцидент произошел с лайнером российской чартерной авиакомпании iFly.