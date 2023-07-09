На Пхукете туристам рекомендовано отказаться от поездок и экскурсий

Ливневые дожди залили сегодня не только российский Сочи, но и остров Пхукет в Таиланде. Воды было так много, что несколько улиц в Пхукет-Тауне полностью затопило и полиция закрыла их для движения транспорта, сообщило издание The Phuket News.

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В главном городе тропического острова чиновники не смогли своевременно попасть в здание администрации провинции из-за перекрытия въезда на Tha Kraeng Rd. Потоки воды переполнили протекающий через весь город сливной канал Банг-Яй – главное водоотводное сооружение.

Наводнения были зафиксированы во всех трех округах провинции. В популярном у россиян курортном районе Патонг уже много лет не могут закончить реконструкцию ливневого водоотвода. В итоге дождевые стоки залили большие территории, включая местный полицейский участок, некоторые улицы стали непригодны для проезда.

В Чалонге последствий стихии отмечено меньше: поступили сообщения о подтоплении нескольких улиц, основные дороги остались неповрежденными.

В муниципалитете Камалы оперативно выпустили предупреждение о сходе воды с холмов и последующем наводнении. Туристов и жителей попросили быть внимательными из-за возможности падения деревьев и обвалов грунта.

Островная полиция призвала всех отказаться от поездок в воскресенье. Туристам было рекомендовано отменить экскурсии.