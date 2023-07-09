С наступлением жаркого сезона многие стремятся насладиться пляжным отдыхом и задумываются о том, куда поехать отдыхать в августе 2023 года. Достойные курорты можно найти как в России, так и за рубежом. Все зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей семьи. Внимание туристов представлены популярные направления, где можно насладиться отдыхом на море или увидеть уникальные культурные достопримечательности.

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Отдых в России

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При желании увлекательно провести отпуск, не выезжая за границу, стоит обратить внимание на популярные места в России, расположенные вдоль Черного, Белого и Азовского морей. Любителям расслабленного отдыха на морском побережье подойдут следующие известные пляжные курорты.

Сочи находится на побережье Черного моря и является одним из самых известных и популярных мест для отдыха в России. Город предлагает разнообразные пляжи, от песчаных до галечных, обилие развлечений, ресторанов, ночных клубов. Среди самых запоминающихся достопримечательностей в Сочи можно отметить следующие:

Туристы смогут прогуляться по набережной, которая буквально усеяна ресторанами, кафе, магазинами и аттракционами. Здесь можно также увидеть памятник Морским львам и Монумент Славы.

Любители живописной природы смогут посетить Розарий, который представляет собой удивительно красивый парк с более чем 200 сортами роз.

Еще одним живописным местом является Дендрарий – большой ботанический сад, где собраны разнообразные растения со всего мира. Здесь можно прогуляться по живописным тропам, увидеть экзотические деревья и цветы, а также посетить аквариум и птичий дворик.

Путешественники, предпочитающие экстремальный отдых, смогу подняться га гору Ахун, которая является одной из самых высоких точек в Сочи и предлагает прекрасные виды на город и море. Здесь находится памятник Михаилу Ахуну, посвященный борьбе за свободу и равенство.

Анапа – курорт, расположенный на Черноморском побережье, который славится своими широкими песчаными пляжами. Анапа известна своим благоприятным климатом, живописной природой и множеством санаториев и детских лагерей. Среди самых интересных мест в этом городе можно упомянуть следующие:

Аквапарк «Тики-Так» предлагает множество горок, бассейнов и развлечений для всей семьи. Отдыхающие смогут провести веселый и активный день, наслаждаясь водными аттракционами.

Музей «Городской бульвар» представляет собой уникальный комплекс, где интересные экспонаты помогут погрузиться в историю Анапы. Здесь представлены экспозиции о природе, о прошлом и настоящем курорта.

«Белая скала» – природное образование, расположенное на побережье. Скалы белоснежного цвета создают впечатляющий пейзаж и являются отличным местом для прогулок и фотосъемок.

Крепость «Темрюк» – исторический архитектурный комплекс, который был важным укрепленным постом в древности.

Геленджик предоставляет возможность насладиться кристально чистой водой и живописными пейзажами на Черноморском побережье, посетить многочисленные парки, аквапарки и развлекательные центры. Разнообразить расслабленный пляжный отдых удастся с помощью посещения следующих достопримечательностей:

Геленджикский городской парк является прекрасным местом для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Здесь вы найдете различные аттракционы, аллеи с фонтанами, смотровые и детские площадки.

Прогулку по набережной можно совместить с посещением Лунапарка, где можно покататься на горках, каруселях и других аттракционах.

Золотая бухта является одним из самых живописных мест в регионе. Восхищение туристов вызывают прекрасные пляжи, кристально чистая вода и окружающие бухту горы.

Старая крепость – историческая достопримечательность, которая находится на высоком холме. С этого места открывается живописный панорамный вид на Геленджик и Черное море.

Аквапарк «Джемете» предлагает широкий выбор водных аттракционов, горок и бассейнов.

Парк «Дендрарий» расположенный на склоне горы Мирабель, наполнен растениями редких видов. Прогулка по живописным тропам оставит незабываемые впечатления, а с видовых площадок получится насладиться великолепным видом на город и море.

Россия богата культурными достопримечательностями, вниманию туристов предлагается огромное количество исторических мест, музеев, памятников архитектуры. При желании отправиться в путешествие в августе с целью посетить увлекательные экскурсии, стоит совершить поездку в Санкт-Петербург. Город является местом сосредоточения уникальных культурных достопримечательностей, среди которых особого внимания заслуживают следующие:

Эрмитаж – один из самых известных музеев мира, который предлагает для обозрения богатую коллекцию искусства, включая произведения Рубенса, Рембрандта, Пикассо и других выдающихся художников.

Петропавловская крепость – историческое место, которое является одной из старейших достопримечательностей города. Здесь находится Петропавловский собор и Петербургский музей истории.

Петергоф, известный как «Русский Версаль», предлагает совершить прогулку по великолепным садам, увидеть красивые фонтаны, расположенные на побережье Финского залива. Здесь также находится дворец Монаршего двора и Музей фонтанов.

Казанский собор – величественный православный храм, который является одной из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга. Он впечатляет своей архитектурой и является важным центром религиозной жизни города.

Зарубежные направления

Для августа характерна жаркая погода, поэтому данный месяц обоснованно считается самым пиком туристического сезона. Путешественники, желающие отправиться на отдых за рубеж, смогу подобрать для себя страну в зависимости от особенностей ее климата. Анатолийское побережье, Испания, юг Италии, Тунис, курорты Аттики подойдут для тех, которого не отпугивает температура воздуха выше +30°C. В данном случае преимуществом станет теплое море, прогревающееся до температуры около +27°C.

Побережье Адриатического и Эгейского моря, Грузия и Болгария характеризуются умеренной жарой, поэтому станут находкой для тех, кто предпочитает более мягкий климат. В августе можно отправиться в путешествие на отдых за рубеж в следующие места.

Греция — страна с богатым историческим наследием и красивыми природными пейзажами. При ее посещении получится удачно сочетать пляжный отдых и знакомство с местными достопримечательностями:

Акрополь Афин с самым известным храмом Парфеноном является символом Греции. Этот древний архитектурный комплекс представляет собой выдающийся образец культуры этой страны.

Олимпия — место проведения древних Олимпийских игр. Здесь можно увидеть развалины храмов, стадион и другие сохранившиеся археологические объекты.

Остров Санторини славится своими красивыми белыми домиками, голубыми куполами и панорамными видами на Эгейское море. Здесь можно насладиться уникальной архитектурой, посетить вулкан, побывать на пляжах и насладиться местными винодельческими традициями.

Метеора — группа из нескольких монастырей, построенных на вершинах величественных скал в центральной Греции. Это уникальное место сочетает природную красоту и религиозную историю.

Древние Дельфы считаются одним из самых значимых археологических мест в Греции. Здесь находится храм Аполлона, оракул Дельфийского Аполлона и другие старинные памятники.

Микены были одним из мощных городов древней Греции. Здесь можно увидеть старинные крепости, ворота Льва и другие археологические объекты, связанные с мифологией и историей этой страны.

Остров Родос является одним из самых популярных греческих курортов. Он предлагает красивые пляжи, средневековый город с рыцарскими улицами, древние руины и замечательные виды на море.

Путешественники, не боящиеся жары, могут отправиться на Кипр, где днем температура достигает +34°C. Островное государство в Средиземном море предлагает богатое культурное наследие, прекрасные пляжи и исторические достопримечательности:

Пафос является культурной столицей Кипра и занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находится археологический парк с развалинами римских вилл и древних мозаик, средневековый форт и пещера Афродиты, связанная с греческой мифологией.

Второй по величине город Кипра Лимассол предлагает красивую набережную, средневековый замок Колосси и живописную старую часть города. Населенный пункт славится как один из самых известных винодельческих регионов Кипра. Неподалеку от Лимассола расположен амфитеатр Курион, где проводятся музыкальные и театральные представления.

Столица Кипра Никосия предлагает богатое культурное наследие. Туристы смогут увидеть исторический район Лефкосия, Кипрский археологический музей, Дворец архиепископа и линию Грин Лайн, которая разделяет остров на греческую и турецкую части.

Айя-Напа – курортный город на восточном побережье Кипра славится своими прекрасными песчаными пляжами и яркой ночной жизнью. Здесь находится пещера Айя-Напа, где согласно легенде, купалась Афродита.

Юг Италии является популярным туристическим направлением. Путешественникам следует отправиться в следующие места:

Помпеи (Неаполь) — это древний римский город, погребенный под извержением вулкана Везувий в 79 году н.э. Сейчас это археологический парк, где можно увидеть хорошо сохранившиеся развалины домов, фрески и памятники древности.

Амальфитанское побережье (регион Кампания) славится своими прекрасными пейзажами, крутыми скалами, живописными морскими городками и кристально чистым морем. Здесь можно посетить города Амальфи, Равелло, Поситано и насладиться их уникальной атмосферой.

Сицилия — самый большой остров Средиземного моря, который предлагает богатое культурное и природное наследие. Здесь можно посетить город Палермо, Валлетту, Таормину, увидеть активный вулкан Этна, а также насладиться прекрасными пляжами и местной кухней.

Матера (регион Базиликата) — уникальный город, вырубленный в скалах и занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его дома и церкви построены прямо в скалах и создают впечатляющий пейзаж.

Калабрия — регион с прекрасными пляжами, горными пейзажами и средневековыми городками. Здесь можно посетить город Тропеа, насладиться кристально чистым морем и попробовать местные деликатесы.

Испания славится своими прекрасными пляжами, которые привлекают туристов со всего мира. К лучшим из них относятся следующие:

Кала Комтей (Коста-Бланка) – пляж, расположенный в регионе Аликанте, который славится кристально чистой водой и красивыми скалами. Он окружен природным заповедником и предлагает прекрасные возможности для сноркелинга.

Плайя де ла Конча находится в городе Сан-Себастьян в Паис-Васко. Он привлекает туристов белым песком и прекрасным пейзажем.

Плайя де ла Барроса (Коста-де-ла-Луз) расположен в регионе Андалусия и славится своими золотистыми песчаными дюнами и теплым Средиземным морем. Здесь можно насладиться спокойной атмосферой и прекрасными видами на закат.

Плайя де ла Виктория в городе Кадис также находится на Коста-де-ла-Луз и является одним из самых популярных пляжей в регионе. Он предлагает широкие песчаные пляжи, спокойную атмосферу и хорошие условия для купания.

Плайя де ла Барселонета расположен в самом сердце Барселоны и является одним из самых известных пляжей в Испании. Он предлагает широкий выбор ресторанов и кафе, а также возможность заняться различными водными видами спорта.

Плайя дель Постигет находится в городе Аликанте и является одним из самых популярных на Коста-Бланке. Он предлагает чистый песок, теплую воду и множество баров и ресторанов.

Плайя де Мальяга (Мальяга) идеален для отдыха и получения красивого загара. Он окружен ресторанами и барами, где можно попробовать традиционные блюда местной кухни

Это лишь немногие варианты, где можно провести отпуск в августе за рубежом. Оправившись в Черногорию, туристы смогут совершить увлекательные прогулки к каньонам и горным озерам. Преимущество Албании заключается в чистейшем море и демократичной ценовой политике. В Хорватии можно совместить отдых на пляже и обзор старинной архитектуры. Невероятно комфортным станет отпуск в Португалии, где температура в Лиссабонской Ривьере достигает днем +27 °C, а океан прогревается до +19 °C. Солнечный берег или Золотые пески Болгарии идеально подойдут для отдыха с маленькими детьми.

Подведем итог