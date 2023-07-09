Российские туристы в тройке лидеров на Мальдивах

Сегодня на связи с подписчиками телеграм-канала «Крыша ТурДома» Ольга Дроздова из сети турагентств TUDARU. Пока она рассказывает об особенностях отдыха на Мальдивах, редакция решила посмотреть официальную туристическую статистику по тропическим островам в Индийском океане.

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Направление действительно становится для россиян всесезонным курортом: если ранее поездку в тропики планировали на зимний сезон, то в середине лета поток отдыхающих сократился всего на треть. В июне на Мальдивах отдохнули 14,6 тыс. туристов из России – на 2,4 тыс. человек больше, чем в мае, следует из данных иммиграционной службы страны. Всего за первое полугодие райские острова посетили свыше 108,8 тыс. наших соотечественников.

Если в начале года российские туристы лидировали по численности среди иностранных гостей, то в летние месяцы они занимают третье место, лишь немного уступая китайским – 17 тыс. и индийским – 16,5 тыс. путешественникам в июне.

Туристический сектор на Мальдивах почти полностью восстановился после пандемии COVID-19. За последние две недели были открыты еще три гостевых дома, а четыре курорта все еще закрыты, отмечает местное издание Raajje.mv. Общее количество мест для туристов составляет без малого 61 тыс. в 1252 действующих объектах.