На Эльбрусе из-за непогоды застряла группа туристов

Несколько туристов застряло на горе Эльбрус из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике (КБР).

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«Поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 5,3 тысячи метров группа из четырех человек не может спуститься из-за погодных условий и попросила о помощи. На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели», — передает ТАСС информацию пресс-службы. Отмечается, что для спасения задействована бригада из пяти человек и одной единицы техники. Высота самого Эльбруса достигает 5 642 метра. Многие туристы со всего мира хотят покорить эту высоту.

Определить точное местоположение из-за метеоусловий крайне сложно. В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС отметили, что для поисков было отправлено еще четыре человека.