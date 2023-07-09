Пассажирка надела детский горшок на голову, чтобы сэкономить на полете

Пассажирка авиакомпании Utair в аэропорту Внуково в Москве надела на голову детский горшок, чтобы не платить за негабаритный груз. Об этом в соцсети сообщают очевидцы.

«Мамочка пытается пройти в салон самолета с горшком в руках, представитель авиакомпании ее останавливает, идентифицирует емкость как негабаритный груз и предлагает оплатить или оставить. Пассажирка выбирает третий вариант и надевает горшок на голову», — сообщает telegram-канал Mash. Уточняется, что пассажирке все-таки пришлось оставить горшок, так как сотрудники авиакомпании не пропустили ее в салон, а оплачивать негабаритный груз экономически не выгодно.