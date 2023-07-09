В Сочи из-за шторма закрылись все пляжи

Администрация Сочи объявила о закрытии всех пляжей в городе из-за сильных ливней, града и смерчей, которые обрушились на регион. Сообщает РБК.

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Местные власти предупредили о возможном резком подъеме уровня воды в реках до критических значений. А также о возможности образования смерчей над морем, уточняется в издательстве.

Ухудшение погоды в Сочи началось вечером 8 июля, когда курорт был накрыт проливными дождями. МЧС России сообщило о смыве более десяти автомобилей потоками воды, а также о наводнениях в Хостинском районе города.