Несколько человек пострадали из-за пожара в отеле Антальи

В Турции, в одном из дорогих отелей Антальи, случился пожар. Несколько сотрудников и туристов надышались угарным газом, пишет газета Cum Huriyet.

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Около 8:30 утра 8 июля на бульваре Акдениз дам заполнил кухню отеля, далее стал распространяться на верхних этажах, где жили туристы. После пожарной тревоги некоторые постояльцы выбежали из отеля самостоятельно, остальных эвакуировали сотрудники отеля и экстренные службы. В отель приехали пожарные, полицейские, скорая помощь. Возгорание устранили.

По предварительным данным, пожар начался из-за электрической варочной панели, но информация уточняется. Медицинская помощь потребовалась нескольким сотрудникам и путешествиям, которые надышались угарным газом. Были ли среди пострадавших жители России, неизвестно.