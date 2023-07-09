Японская авиакомпания запустила сервис аренды одежды, чтобы летать налегке
Необычная услуга уже анонсирована на сайте. Перевозчик предлагает туристам арендовать у них полный комплект одежды для отдыха за средства, которые они тратят на провоз багажа. По мнению авиакомпании, это сделает полет экологичнее и приятнее для пассажиров.
Сервис по аренде вещей — совместная задумка Japan Airlines и Sumitomo Corporation. Туристы, прилетающие в Японию, смогут взять одежду напрокат на время путешествия. Для этой услуги компания предоставляет вещи из сэконд-хэнда. После использования вещей туристами они будут переработаны.
Одежду доставляют прямо к месту отдыха клиента сервиса и оттуда же забирают. Для этого необходимо только указать свои предпочтения и оставить заявку на сайте. Стоимость мужского комплекта для отпуска в две недели составит $ 35 (примерно 3161 рублей), а женского — $ 48 (примерно 4 336 рублей).
Japan Airlines считает, что такая экологическая инициатива подарит вещам «вторую» жизнь. Кроме того, туристам не нужно будет везти с собой большой чемодан и ухаживать за одеждой в отпуске. Для путешествия потребуется лишь взять с собой средства личной гигиены. Пока у идеи виден только один существенный минус: не получится «выгулять» наряды, приготовленные к отпуску.