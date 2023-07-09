Автобус с российскими туристами застрял на трассе в Казахстане

«Мы находимся в степи. Здесь раньше было кафе, но сейчас ничего нет. Вода у водителей есть, но личные запасы еды и воды уже на исходе», – отмечает один из пассажиров.

Известно, что автобус отошел от автовокзала в Омске еще накануне утром и в столицу Киргизии должен был прибыть на следующий день. Однако в Казахстане произошла поломка, и пассажиры с водителями застряли между Экибастузом и Карагандой. Водители оказывают пассажирам автобуса всяческую поддержку. По словам пассажиров, если починить транспорт не удастся, то людей доставят до Караганды, где они пересядут на резервный транспорт из Омска. Однако это еще 12 часов ожидания, отмечает «Город55».