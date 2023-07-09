Мукаддас Бибарсов: Самое старинное село России

Сафажай с высоты птичьего полёта и не только… 7 июля 2023 года осуществилось мое давнее желание – я посетил одно из старейших, а может даже самое старинное село России… Это Сафажай (Красная Горка) в Пильнинском районе Нижегородской области. Оно было основано в 1451 году… Только сейчас смог побывать здесь, хотя услышал о нем достаточно давно. В Сафажае проводились фестивали, детские лагеря и другие культурные мероприятия… В Сафажае состоялось открытие мемориала Хусаину Фаизханову – ученому, просветителю, педагогу, тюркологу и общественному деятелю. Он был выходцем из этого старинного татарского села.