В ХМАО прокуратура взяла на контроль задержку рейса Utair из Сургута

Сургутская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса авиакомпании Utair, следовавшего по маршруту Сургут — Саратов. По информации надзорного ведомства в соцсети, инцидент произошел из-за позднего прибытия воздушного судна.

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«09.07.2023 в аэропорту города Сургута задержан к вылету рейс номер UT-9726 авиакомпании Utair по маршруту Сургут — Саратов. Причина задержки — позднее прибытие воздушного судна», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что самолет должен был вылететь в 9.55. В настоящее время планируемое время вылета воздушного судна в 17.30. Транспортный прокурор осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров.