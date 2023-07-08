Туристка из Тюмени пожаловалась на плохой сервис во время отдыха на Шри-Ланке

Туристка из Тюмени решила отправиться в путешествие на остров Шри-Ланка и потратила на двоих 74 000 рублей.

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Хотя курортный отдых на Шри-Ланке может показаться раем, далеко не всегда это так, особенно если вы не знаменитость и не живете в роскошных виллах. Поэтому женщина изменила свое восприятие островного государства, увидев не только его благоприятную для туристов сторону, но и взглянув внутрь реальности этой страны. Об этом передает nashgorod. ru.

Местные жители Шри-Ланки не всегда умеют адекватно оценить ценность своих товаров и услуг для иностранных туристов. Часто они завышают цены, увидев российских посетителей.

Однако красота природы острова оказалась поразительной. Туристка посетила питомник, где ученные кормили детенышей слонов, оставленных без родителей. Она рекомендует это место к посещению, так же как и рыбацкую деревню Унаватуна. Туристы были впечатлены 25-метровым мостом с девятью арками, перекрывающим две железнодорожные станции.

Горожане Шри-Ланки живут в нищете, но их характеризует доброта и щедрость. Они с уважением относятся к туристам, рассматривая их как знаменитостей, и нередко хотят с ними познакомиться или подарить что-нибудь.