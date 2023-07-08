«Дышать нечем, спать невозможно»: отзывы россиян о поездах в Анапу

«Место в поезде у меня было в купе. Стоимость — 6871 рубль. Только я села в поезд, как ко мне пришла бортпроводница и сообщила о том, что скоро мне подадут ужин! Я к этому не готовилась и даже не знала, что в билет входит питание. Еда, конечно, оставляет желать лучшего, но если человек совсем не подготовился к поездке или ему некогда было перед поездом перекусить, то такой ужин будет в радость. В поезде можно купить кофе, чай, сладости. Цены, конечно, не маленькие, но и не заоблачные», — написала она.