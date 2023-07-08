Топ городов России для отдыха летом 2023 года

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование и выяснил, куда россияне больше всего любят ездить отдыхать летом. Результаты составлены на основе запросов туристов по поиску отелей в июле и в августе.

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На первом месте оказался Санкт-Петербург, собрав 14,7 % от всех поисковых запросов. Туристы хотели бы погулять по ночному городу и посмотреть на развод мостов. Второе место заняла Москва, набрав 14,4 % запросов. В столице туристы также хотели бы посетить достопримечательности. Третье место занимает Сочи с 13,2 % запросов. В этом городе туристов интересует исключительно пляж. Далее по популярности следуют Казань и Екатеринбург с 6,4 % и 4,8 % соответственно.

В этих городах люди предпочитают брать обзорные экскурсии с гидом. После идут курортные города Геленджик (3,2 % от всех запросов) и Анапа (3 % от запросов). Тут туристов привлекает пляжный отдых, передает RT. В Нижний Новгород хочет поехать 2,8 % туристов для того чтобы посетить достопримечательности. Замыкают топ Калининград (2 %) и Махачкала (1,9 %).