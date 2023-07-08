В Дагестане хотят построить глэмпинг за миллиард

Первый зампред правительства Дагестана Руслан Алиев встретился с руководством компаний «Сулак Капитал» и «Агро-Тур “Чирката”» чтобы обсудить строительство глэмпинга на месте бывшего консервного завода «Джи» в селе Чирката Гумбетовского района. С 1988 по 2013 год там производили фруктовые компоты, а сейчас у предпринимателей есть идея заняться туризмом на пустующей площади в 4,7 га.

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«Это будет эксклюзивный курорт с максимальным погружением в природу и набором услуг пятизвездочного отеля, с вниманием к истории и традициям, присущим этому уникальному месту», – рассказал Алиеву директор по девелопменту «Сулак Капитал» Арсений Курячий. По его словам, туристам предложат также «заботу о здоровье с помощью современных медицинских практик» и применением местных лечебных материалов.

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Предполагается, что на территории завода появятся домики и шатры с дизайнерским интерьером, а строительство займет 3 года за счет собственных и заемных средств. По оценке Курячего, потребуется около 1 млрд руб.

Из пресс-релиза на сайте правительства Дагестана следует, что идею восприняли благосклонно. По словам Алиева, инвесторы «Абрикосовой долины» вправе претендовать на софинансирование в рамках действующих федеральных норм. Действительно, в 2023–2024 годах правительство направит 8 млрд руб. на поддержку строительства быстровозводимых гостиниц. Деньги распределят между 38 регионами, причем Дагестану в 2024 году выделят только 198 млн руб. Правда, в перспективе республика может получить дополнительное финансирование: во время своей недавней поездки в Дербент Владимир Путин поручил выделить на поддержку строительства модульных отелей в России еще 11 млрд.

Однако по условиям госпрограммы, деньги распределяются между регионами на конкурсной основе. Государство готово компенсировать предпринимателям до 50% затрат и не более 1,5 млн руб. на один модуль (гостиничный номер). Таким образом, даже если предположить, что в этом году все 198 уже выделенных Дагестану миллионов достанутся «Абрикосовой долине», авторам идеи придется вложить еще минимум столько же.

По данным из открытых источников, ООО «Сулак Капитал» занимается венчурными инвестициями. В карточке на сайте Headhunter указано, что портфель проектов «состоит из нескольких локальных PSP, криптовалютных бирж и инвестиционных фондов». При этом компания работает на упрощенной системе налогообложения с одним сотрудником и по итогам 2022 года показала прибыль всего 826 тыс. руб. Что касается «Агро-Тур “Чирката”», то в этом ООО также трудоустроен только один человек, причем в прошлом году фирма сдала нулевую отчетность.