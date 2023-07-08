Могут ли акулы-людоеды появится на черноморских курортах

Средиземноморская популяция белых акул, которые могут нападать на людей, способна мигрировать в разные воды, рассказали "Российской газете" эксперты-экологи.

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Ранее появилась информация, что акулы-людоеды в поисках добычи мигрируют на север и могут вскоре появиться в водах Великобритании. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на данные американской организации Ocearch. По информации этой организации, нынешним летом особи этого вида, скорее всего, направятся к берегам Ирландии и английского графства Корнуолл.

Ранее большие белые акулы у побережья Британии уже появлялись.

Эксперты отмечают, что британские воды являются идеальными для обитания акул. Как уточнили "РГ" экологи, речь идет о средиземноморской популяции, которая может пойти в любую сторону. Но в сторону Гольфстрима им мигрировать предпочтительнее, так как это теплое течение. А акулы крупных видов любят теплые воды. К тому же они плывут за едой.

Тем не менее далеко не все профильные специалисты уверены в появлении белых акул у Британских островов.

Черное море - специфический водоем. Там на глубине мало кислорода. А акулы все-таки плавают не на поверхности воды. Да и с ластоногими, которые являются пищей для акул, там не слишком все хорошо. Хищники явно будут голодать. Еще и два довольно узких пролива между ним и Средиземным морем, откуда могут появиться белые акулы.