Новости за ночь, которые вы могли пропустить: молния в Коломне, контроль над снами и нудистский пляж Карла III

Британский король Карл III позволил приверженцам нудизма и натуризма загорать на одном из своих пляжей после 29 лет запрета.
Речь идет о пляже в деревне Фрайсторп, в графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, запрет на посещение которого нудистами был введен в 1994 году. Причиной ограничений стали случаи публичных занятий сексом на территории пляжа.
Как рассказали представители местного совета, официально обнажение на пляже пока не разрешено, но больше и не запрещено. Они отметили, что Карл III – здравомыслящий человек и «понимает, что в обычной наготе нет ничего плохого».
Решение короля поддержали члены организации British Naturism. Так, один из них подчеркнул, что нудисты «просто хотят загорать на пляже в компании единомышленников» и не собираются устраивать сексуальные оргии, пишет The Sun.
Ранее сообщалось, что плавание топлес разрешили женщинам в бассейнах Берлина. Решение приняло ведомство сената Берлина по вопросам юстиции, многообразия и борьбы с дискриминацией после того, как одна из посетительниц бассейна пожаловалась, что ей не разрешили обнажить грудь, хотя правила не предусматривают гендерных ограничений.