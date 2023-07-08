Новости за ночь, которые вы могли пропустить: молния в Коломне, контроль над снами и нудистский пляж Карла III

Британский король Карл III позволил приверженцам нудизма и натуризма загорать на одном из своих пляжей после 29 лет запрета.

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Речь идет о пляже в деревне Фрайсторп, в графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, запрет на посещение которого нудистами был введен в 1994 году. Причиной ограничений стали случаи публичных занятий сексом на территории пляжа.

Как рассказали представители местного совета, официально обнажение на пляже пока не разрешено, но больше и не запрещено. Они отметили, что Карл III – здравомыслящий человек и «понимает, что в обычной наготе нет ничего плохого».

Решение короля поддержали члены организации British Naturism. Так, один из них подчеркнул, что нудисты «просто хотят загорать на пляже в компании единомышленников» и не собираются устраивать сексуальные оргии, пишет The Sun.