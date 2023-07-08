Россиянка заявила, что больше не поедет в Египет из-за наглых местных мужчин

Причиной такого решения стало повышенное внимание со стороны местных мужчин. В своем блоге «Тут вам не там» на платформе Дзен путешественница назвала их наглыми.

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По ее словам, отдых внутри отеля был безупречен. Но выходы в город, она отдыхала в Хургаде, испортили все впечатление от страны.

В кафе ей пытались не додать сдачи, но когда обман вскрылся, официант заявил, что это была шутка. В магазинах девушки также неоднократно ловили персонал на лжи, завышении цен.

А чтобы пройти по улицам в пору было надевать паранджу, отметила рассказчица. С ее слов, местные мужчины вели себя бесцеремонно, сигналили из машин, притормаживали у обочин, шли следом. Игнор со стороны россиянок их не смущал.