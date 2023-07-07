В Грузию запустили еще один прямой рейс из России

Авиакомпания Red Wings трижды в неделю с 10 июля будет выполнять полеты из Москвы в грузинский Кутаиси. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Домодедово». Авиасообщение с Грузией Россия возобновила в мае этого года. До этого с июля 2019 года полеты были запрещены. Новые рейсы в Кутаиси открывают больше возможностей для транзитного туризма в Европу. Кутаиси — небольшой и древний город, расположенный севернее грузинской столицы. Авиабилет из Москвы на понедельник стоит больше 25 тысяч рублей. Цена сопоставима с перелетом в Тбилиси, туда можно улететь за 21 тысячу. Но для транзита из России в Европу Кутаиси может стать, пожалуй, даже более интересным вариантом. Говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов:

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Дмитрий Арутюнов основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур» «Кутаиси уже давно превратился в некий хаб в Грузии, который соединяет Кутаиси со многими маршрутами и в Европе, и особенно они привлекательны ввиду того, что в Кутаиси летают лоукостеры, такие, например, как Wizz Air. Сегодня буквально можно улететь в Милан, Париж, Барселону, Дортмунд, Рим, Варшаву, Вену, Гамбург. При этом стоимость, например, перелетов через Стамбул на «Турецких авиалиниях» или через Ближний Восток любой ближневосточной авиакомпанией, она значительно дороже. Потому что там мы летим национальными перевозчиками, крупными компаниями и продолжительность маршрута, соответственно, тоже длиннее, потому что и Ближний Восток находится дольше, и, чтобы попасть в Стамбул, нужно лететь больше четырех часов. Тут всего лишь три часа 40 минут — и вы в Кутаиси. Вообще, если говорить об истории этого города, то он один из древнейших городов вообще Грузии, и, конечно же, там есть монастыри — есть знаменитый монастырь Баграта, ну и вокруг очень красивая природа. Эти рейсы будут выполнять двойную функцию: с одной стороны, конечно, прежде всего они облегчат стыковки и уменьшат стоимость перелетов россиян в Европу, еще помогут познакомиться с новым относительно направлением».

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На этой неделе авиакомпания Georgian Airways заявила о запуске рейсов Москва — Тбилиси — Ницца. Эксперты отмечают, что интерес грузинских компаний к России растет. Полеты могут стать доступнее. Продолжает представитель «Яндекс.Путешествий» Артур Большаков:

Артур Большаков представитель «Яндекс.Путешествий» «Судя по новостям, Georgian Airways и другие авиакомпании смотрят позитивно на развитие Тбилиси как хаба. В целом это и похоже на то, что происходит с крупными хабами других стран ближнего зарубежья вроде той же Алма-Аты, Еревана, Баку: все эти направления становятся хабами для дальнейшего разлета из России. То же самое происходит и с Узбекистаном, и с нашими городами вроде Сочи и Новосибирска — то есть те города, которые ближе к более доступным для нас странам, куда есть и другие перелеты и куда есть возможность поехать без визы либо с упрощенным визовым режимом. Думаю, что похожее происходит и с Тбилиси: если будет увеличиваться количество рейсов, например, мы недавно видели, что за счет увеличения числа рейсов в Турцию, Азербайджан, Армению, Казахстан снизилась цена на перелет год к году, она в целом стала близка к доковидным ценам. Если число рейсов в Грузию не только в Тбилиси, но и в другие города будет расти, то и стоимость перелета будет снижаться, потому что будет появляться конкуренция».