Россиянам перечислили несколько альтернатив переполненным пляжам Анапы

Российским туристам посоветовали несколько альтернатив переполненным пляжам Анапы в Краснодарском крае. Эксперты сервиса бронирования отелей МТС Travel перечислили их газете «Известия».

Так, по словам аналитиков, один из самых живописных диких пляжей черноморского побережья — «Голубая бездна» в Геленджике. Отмечается, что лагуна с бирюзовой водой и крупной белой галькой находится между хутором Джанхот и селом Дивноморское. Такое название пляж получил из-за того, что в 20 метрах от берега дно резко уходит вниз.

Еще один привлекательный вариант для туристов, предпочитающих дикие пляжи, — Бугазская коса. Полоса суши длиной около 12 километров, протянувшаяся между Бугазским лиманом и Черным морем, находится на территории ландшафтного заказника «Благовещенская коса». Вся территория косы представляет собой пляж с кварцевым песком и мелким ракушечником. В МТС Travel рассказали, что вдоль косы море мелкое и быстро прогревается, так что это место подходит для отдыха с детьми. Кроме того, там есть школы кайт- и виндсерфинга и кемпинг.

По мнению экспертов, расположенный около Анапы дикий пляж в поселке Витязево также заслуживает внимания туристов. От начала Витязевской косы до станицы Благовещенская сохранилось нетронутое черноморское побережье с ровным берегом, покрытым песком.

Недалеко от Сочи, около поселка Уч-Дере между Дагомысом и санаторием «Белые ночи», находится еще один небольшой дикий пляж. Там растут сосны, а берег покрыт крупной галькой.