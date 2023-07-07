Калининградская область подходит для туризма в любой сезон

Калининград нередко называют городом с европейским духом и русской душой. Город находится в самой западной части России и отделён от остальной страны.

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До победы Советского союза в Великой Отечественной войне в 1945 году город принадлежал Пруссии и назывался Кёнигсбергом.

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Город и область привлекают туристов старинной немецкой архитектурой, зелёными парками, современным музеями и забавными скульптурами. Когда лучше ехать в Калининград Тревел-блогер Наталия Ансталь отметила, что лучшим временем года для поездки является осень.

По её словам, летом лучше всего ехать на берег Балтийского моря и в находящиеся там города Светлогорск, Зеленоградск и посёлок Янтарное, в самом Калининграде также есть множество интересных музеев, мест и кафе. Ансталь обратила внимание, что цены на туры летом немного дороже из-за авиаперелётов. Тем не менее поездка всё равно будет дешевле, чем то же путешествие в Краснодарский край.

Какие места в Калининграде достойны вашего внимания

«В Светлогорске можно насладиться прекрасными архитектурными сооружениями XVIII и XIX веков. В Зеленоградске на улицах можно найти множество мелочей, картин с котятами на зданиях, им там уделён большой интерес», — поделилась Ансталь.

В целом российский регион полон прекрасных мест, которые за одну поездку даже можно не успеть посетить и увидеть.

Вот семь лучших достопримечательностей, которые можно и нужно узреть туристам.

1. Рыбная деревня

Комплекс зданий в старонемецком стиле, который построили в 2005 году на набережной реки Преголя. Место частенько называют «маленькой Европой». Здесь есть несколько ресторанов с видом на реку, три отеля, сувенирные лавки и маяк со смотровой площадкой, откуда можно сделать эффектные панорамные фото. От пристани Преголи регулярно ходят речные катера. Напротив Рыбной деревни есть остров Канта, где находится кафедральный собор Калининграда, о котором ниже.

2. Кафедральный собор

Готическая церковь XIV века — один из главных символов Калининграда. В довоенное время она имела статус главного собора Восточной Пруссии. Храм сильно пострадал во время бомбёжек во время Второй мировой войны, но в мирное время его восстановили. Сейчас службы здесь не проводятся, собор работает как музейно-концертный комплекс. В здании есть музей Канта, концертный зал, католическая и православная часовни. У стены собора есть могила великого немецкого мыслителя и профессора Кёнигсбергского университета Иммануила Канта. В концертном зале собора каждый год проходит около 700 концертов классической музыки, в том числе с использованием органа, который заслуживает отдельного внимания: органный комплекс собора считается самым большим в России. Он состоит из Большого и Малого органа, у которых в сумме более 8500 труб. Комплексом одновременно управляют два органиста. Причём органные концерты так популярны, что билеты нужно покупать сильно заранее.

3. Музей янтаря

Настоящая визитная карточка Калининградской области — янтарь. Единственный в стране музей янтаря находится в башне Дона кёнигсбергского форта. Экспозиция состоит из нескольких частей и занимает аж три этажа. В естественно-научном отделе есть различные образцы янтаря, среди которых — кусочки окаменевшей смолы с насекомыми и растениями возрастом 45–50 млн лет. Среди них самый крупный в России и второй по величине в мире солнечный камень весом 4,28 кг. Его нашли в посёлке Янтарный, где находится Калининградский янтарный комбинат, где, по словам блогерши Ансталь, изготавливают знаменитые янтарные изделия — там можно увидеть весь путь создания украшений из янтаря: от его добычи и до изготовления готовых украшений.

4. Музей-бункер

Это бывшее бомбоубежище, в котором во время взятия Кёнигсберга был немецкий штаб во главе с генералом Отто Ляшем. На глубине семь метров расположено 21 помещение, оснащённое системой вентиляции, электро- и водоснабжением, канализацией. В бункере воссоздали обстановку кабинета немецкого генерала. Подробная экспозиция с документами, аудио- и видеоматериалами рассказывает об истории строительства бункера, о генерале Ляше и о том, как проходила его капитуляция.

5. Зоопарк

Калининградский зоопарк входит в тройку самых старых зоопарков России вместе с московским и петербургским — его открыли аж в 1896 году. Во время Великой Отечественной войны здесь проходили ожесточённые бои, после которых выжили только четверо животных. В послевоенное время вольеры снова заполнились зверями, на территории провели перепланировку, устроили детский городок. Сейчас в зоопарке живут около 2000 животных — от балтийских тюленей до жирафов. Славится зоопарк и своим дендропарком, где можно застать цветение магнолии, рододендрона, сакуры.

6. Национальный парк «Куршская коса»

Куршская коса — это песчаный участок суши в 98 км между Балтийским морем и Куршским заливом, из них 48 км принадлежит России, а остальное — Литве. Территория отличается необыкновенным и разнообразным ландшафтом (от дюн до лесов и болот) и разнообразием флоры и фауны. В заповеднике обитают более 290 видов животных и растут 889 видов растений, в том числе и редкие. В заповеднике проложены экологические тропы. В приложении «Куршская коса» все маршруты отмечены на карте, для каждого есть аудиогид. Посетите «Высоту Эфа» — самую высокую точку южной части косы. Здесь открываются потрясающие виды на живописные дюны. На пляже с мягким белым песком можно отдохнуть и полюбоваться морем.

7. Хомлины

На улицах Калининграда можно обнаружить забавных крошечных существ — хомлинов. Это такие домовые, которые по ночам шкодят или делают украшения из янтаря, а днём прячутся в домах местных жителей. Семью домовых придумали художник Наталья Шевченко и скульптор Андрей Следков. Местным жителям хомлины настолько полюбились, что теперь имена каждому новому персонажу выбирают народным голосованием. Пока в семье пять членов, но, говорят, будет пополнение.

Где найти Хомлинов в Калининграде

Для многих приезжих найти всех пятерых домовят — обязательный квест при посещении Калининграда. Благо, их можно обнаружить не сильно далеко друг от друга: