Врач: на отдыхе среди толп туристов нужно чаще принимать душ
Летнее время концентрирует на курортах толпы отдыхающих, а в больших скоплениях людей легче подцепить какую-нибудь инфекцию. Как отдохнуть летом без риска для здоровья рассказала в беседе с RT врач-терапевт Людмила Лапа.
По мнению специалиста, наибольшую опасность на отдыхе летом представляют кишечные инфекции. Ими можно заразиться и на суше, и в воде, причем, чем больше людей вокруг, тем выше риск заражения. Казалось бы чего проще? Наденьте маску и это значительно понизит возможности вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Но маска на пляже в жару — это нонсенс, поэтому врач предлагает чаще прибегать к доступным гигиеническим процедурам.
«Необходимо утром и вечером промывать и полоскать нос и горло соленой водой. Главное — профилактика. Также важно принимать душ, возвращаясь в гостиницу с пляжа», — считает Людмила Лапа.
Терапевт также советует отдыхающим стараться не глотать морскую воду, приглядывать за технологией изготовления пищи и соблюдением санитарных норм в заведениях курортного общепита и помогать пищеварению сорбентами, пробиотиками и другими лекарственными средствами.