Врач: на отдыхе среди толп туристов нужно чаще принимать душ

Летнее время концентрирует на курортах толпы отдыхающих, а в больших скоплениях людей легче подцепить какую-нибудь инфекцию. Как отдохнуть летом без риска для здоровья рассказала в беседе с RT врач-терапевт Людмила Лапа.

По мнению специалиста, наибольшую опасность на отдыхе летом представляют кишечные инфекции. Ими можно заразиться и на суше, и в воде, причем, чем больше людей вокруг, тем выше риск заражения. Казалось бы чего проще? Наденьте маску и это значительно понизит возможности вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Но маска на пляже в жару — это нонсенс, поэтому врач предлагает чаще прибегать к доступным гигиеническим процедурам.