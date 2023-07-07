Инструкторы объяснили, в чем плюсы похода в горы

«Даже относительно простые маршруты требуют от человека какой-либо физической закалки. Так, в процессе подготовки и регулярных занятий спортом вы укрепляете свое здоровье и уверенно двигаетесь по жизни в этом плане. Регулярные походы в горы – это своего рода закалка для нашего организма, вследствие чего у человека укрепляется иммунитет», – отметил Андрей Борисов.