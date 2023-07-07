Инструкторы объяснили, в чем плюсы похода в горы
Россиянам рассказали, что поход в горы будет полезен для здоровья человека. Инструкторы-проводники по альпинизму и горному туризму, основатели компании «Горный портал» Андрей и Дарья Борисовы поделились положительными моментами от такой активности.
«Даже относительно простые маршруты требуют от человека какой-либо физической закалки. Так, в процессе подготовки и регулярных занятий спортом вы укрепляете свое здоровье и уверенно двигаетесь по жизни в этом плане. Регулярные походы в горы – это своего рода закалка для нашего организма, вследствие чего у человека укрепляется иммунитет», – отметил Андрей Борисов.
По его словам, поход в горы может подарить новые знакомства. Кроме того, после прохождения по сложным маршрутам становится сразу понятно, кто настоящий друг. В горах турист погружается в новую культуру, обычаи. Эксперты считают, что поход в горы поможет преодолеть различные страхи, пишет Life.ru.
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