На фоне роста стоимости путевок в Турцию и Египет Мальдивы стали более доступным туристическим направлением для россиян. Туроператоры рассказали порталу NEWS.ru, во сколько примерно обойдется отдых в этом райском уголке.

Так, одна неделя на двоих в четырехзвездочном отеле обойдется примерно в 259 000 рублей. В стоимость входят завтраки и прямой перелет из Москвы до Мале.

Цены туров на Мальдивы по сравнению с прошлой зимой уменьшились в среднем на 30%, обратили внимание эксперты. Они связывают такую тенденцию с расширением полетной программы, появлением выгодных спецпредложений от местных отельеров и растущими ценами на отдых в популярных среди российских путешественников Турции и Египте.