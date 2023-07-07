За две тысячи полежать на песочке: туристы рассказали о ценах в Сочи
Туристы поделились прайсом на услуги пляжа отеля Radisson в Сочи. Он принадлежит отелю, но вход туда открыт не только для постояльцев, но и для других гостей курорта. Цены, мягко говоря, их удивили.
Так, чтобы просто полежать на песочке, здесь необходимо заплатить 2 тыс. руб. Ценник един для всех, в том числе и для детей от 4 лет. Ну а если хотите разместиться комфортно, с шезлонгом, то вам понадобятся все 2900.
«Да, это дорогой отель, но все же перебор. Они себя кем возомнили хоть?» – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «А это за что такие деньги? За бэушный песок, насыпанный поверх гальки?»
Некоторые участники обсуждения, которые часто отдыхают в этой гостинице, видят логику в подобном прайсе:
«Это фильтр от деревенских. Чтоб их было поменьше. А для гостей отеля все уже включено в стоимость. На самом деле действенная мера. Даже при полной загрузке в разгар сезона нет перенаселения».
Туристы призывают не судить об общем уровне цен на побережье по одному отелю и предлагают массу других вариантов:
«Кто мешает выбрать другой пляж? В июне были лежаки с зонтом по 700 руб. на сочинской Ривьере. В Адлере и Имеретинке – около 500».
Ранее TourDom.ru писал, что отдых в Сочи в соцсетях сравнили по цене с отдыхом на Мальдивах. Как показало мини-расследование журналиста редакции, в один период схожие предложения на этих направлениях не могут стоить одних и тех же денег.