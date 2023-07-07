Из Челябинска планируют запустить прямые авиарейсы в Грузию

Отметим, что выдача разрешения — лишь первый этап в организации новых рейсов в другую страну. Затем перевозчик должен подать запрос в аэропорт, из которого планируется отправление, то есть в Баландино. Кроме того, авиакомпания должна выполнить ещё ряд условий, чтобы эти рейсы все же были запущены. Поэтому в ближайшее время ждать рейсов в Грузию не стоит, однако не исключено, что уже следующим летом у южноуральцев появится такая возможность.