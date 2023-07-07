Стало известно о почти 100%-ной заполненности гостиниц в Анапе

Глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил о почти 100%-ной заполненности гостиниц в Анапе.

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Как он рассказал ТАСС, это связано с запуском к сезону новых туристических объектов.

По его словам, в союзе фиксируют небольшой рост турпотока в Анапу по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

«Он выражен в объёме где-то от 5 до 8% и обусловлен запуском новых средств размещения, которые добавили дополнительную ёмкость. Это большие объекты, есть и экономкласса. Средства размещения близки сейчас к 100%-ному заполнению», — заявил он.

Как отметил Уманский, город показывает себя как динамично развивающийся курорт.