В Японии туристы получат синхронного переводчика на железной дороге
Японская железнодорожная компания Seibu Railway разработала систему синхронного перевода для иностранных туристов. Тестирование первого терминала начнут со следующего понедельника, 10 июля, на станции Seibu Shinjuku в токийском районе Синдзюку, сообщило издание The Asahi Shimbun.
Новшество представляет собой прозрачный экран, через который пассажир и железнодорожный служащий видят друг друга. При обращении иностранца и ответах на японском языке на его вопросы у каждого из них перед глазами появляются переводы сказанного. Тестирование будет проходить с использованием 12 языков, включая английский.
Представитель Seibu Railway отметил, что наблюдение за выражениями лиц людей важно для оценки, насколько гости страны довольны обслуживанием. Прозрачность позволяет также демонстрировать карты, схемы и другой наглядный материал в процессе диалога.
В компании планируют официально начать использовать систему синхронного перевода на своих линиях уже осенью. Цель нововведения – стать перевозчиком, которого предпочитают выбирать туристы, путешествуя по стране.
По данным Японской национальной туристической организации, количество иностранных гостей в стране быстро растет после отмены с 8 мая ограничений по COVID-19. В частности, по данным за май, восстановление турпотока оценено в 68,5% от допандемийного уровня.
Ранее «ТурДом» писал, что правительство Японии предложило план по увеличению въездного туризма в страну. Среди его пунктов – предоставление специальных 3-месячных виз для цифровых кочевников. В отсутствие прямых рейсов российские туристы добираются до Токио с пересадками через третьи страны.