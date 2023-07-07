В Самарской области открыли "патриотический" турмаршрут

В селе Георгиевка Кинельского района начали проводить экскурсии по историческим и памятным местам. Туристическую программу назвали "патриотическим маршрутом", который создали по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

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Она начинается с показа сельской школы, которая носит имя участника Великой Отечественной войны Ивана Андриановича Танчука. Здесь расположена "Аллея ветеранов", посвященная учителям - участникам сражений. Следующая остановка - школьный историко-краеведческий музей, где можно отследить историю села с начала XIX века и до наших дней.

Затем экскурсанты посещают Обелиск Славы, возведенный в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Недавно рядом с ним установили пушку-гаубицу. После этого гостей приглашают в храм в честь Георгия Победоносца.

В завершении маршрута туристы посещают Дом культуры, где для них проводят вечер патриотической песни.