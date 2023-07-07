Россиянин посетил индийские трущобы в Мумбаи и был в шоке от увиденного

После этой поездки путешественник переоценил свою жизнь.

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Российский турист, вернувшийся из путешествия в Индии, рассказал о своих впечатлениях о посещении района Дхарави в Мамбаи.

На платформе «Дзен» в блоге «Артем Плато pro путешествия и жизнь» пояснил, что ездил в Дхарави, где проходили съемки фильма «Миллионер из трущоб», на электричке. Мужчина отметил, что был удивлен развитому метро и электричкам.

В трущобах же первоначально привлекли необычные дома, а уже после он ужаснулся от увиденного.

«В небольшой реке были горы мусора и отходов. Она воняла, а вода имела почти черный цвет. Местные кидают мусор прямо в реку», — с отвращением сообщил блогер.

Путешественник подчеркнул, что цена за аренду комнаты в трущобах начинается от 240 рублей. При этом он отметил, что там проживают люди разных религий и национальностей, а местные дети не сидят в гаджетах, а активно играют.