Россиянин ехал три дня в плацкарте из Узбекистана в Россию и раскрыл правила выживания
Путешественник дал несколько советов.
Российский путешественник, который приехал на поезде из Узбекистана в Россию за три дня, рассказал о своей поездке в блоге TrueStory на платформе «Дзен».
Блогер отметил, что готовился к путешествию заранее и сделал запас еды.
«В Интернете не было отзывов о еде в узбекских поездах, идущих в Россию. Поэтому я перестраховался и взял еды впрок», — пояснил турист, взяв овощи, консервы, протеиновые батончики и остальной перекус, который не испортится в дороге.
Путешественник добавил, что взял в дорогу летнюю одежду из-за жаркого климата Узбекистана.
«Кондиционера в узбекском плацкарте не было. Пассажиры охлаждались с помощью открытых форточек и карманных вееров», — пояснил блогер.
В заключении отдыхающий посоветовал взять с собой в поезд различные гаджеты, которые помогут скрасить время.
«Но в вагоне не работали розетки. До конца поездки зарядки хватило только планшету», — подметил турист.
Ранее мы сообщали, что в июне туристический поток увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.