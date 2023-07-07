Россиянин ехал три дня в плацкарте из Узбекистана в Россию и раскрыл правила выживания

Путешественник дал несколько советов.

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Российский путешественник, который приехал на поезде из Узбекистана в Россию за три дня, рассказал о своей поездке в блоге TrueStory на платформе «Дзен».

Блогер отметил, что готовился к путешествию заранее и сделал запас еды.

«В Интернете не было отзывов о еде в узбекских поездах, идущих в Россию. Поэтому я перестраховался и взял еды впрок», — пояснил турист, взяв овощи, консервы, протеиновые батончики и остальной перекус, который не испортится в дороге.

Путешественник добавил, что взял в дорогу летнюю одежду из-за жаркого климата Узбекистана.

«Кондиционера в узбекском плацкарте не было. Пассажиры охлаждались с помощью открытых форточек и карманных вееров», — пояснил блогер.

В заключении отдыхающий посоветовал взять с собой в поезд различные гаджеты, которые помогут скрасить время.

«Но в вагоне не работали розетки. До конца поездки зарядки хватило только планшету», — подметил турист.