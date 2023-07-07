Туристы рассказали, сколько потратили в Самарканде

Сначала Яна и Михаил Грибенюк планировали посетить Дубай. Но возникли сложности с перелётом и они отправились в Азию.

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Жители Тюмени Яна и Михаил Грибенюк отдохнули в Узбекистане и рассказали, сколько они потратили там. Об этом написал портал 72.ru

Изначально супруги планировали полететь в Дубай, но не получилось и они решили побывать в Азии. У женщины спинальная амиотрофия (СМА) и она пользуется электроприводной коляской. Но в самолёт, который летел в Дубай, её не пустили. Хотя Яна заранее направляла заявку туроператору и авиакомпании. Деньги за билеты супругам не вернули. Тогда Грибенюки решили отправиться в Самарканд. Этот город давно привлекал Яну. Перелёт в одну сторону обошёлся им в 60 тысяч рублей. Супруги остановили в отеле в центре города. За неделю проживания там они заплатили 42 тысячи рублей. Завтраки входили в стоимость. В аэропорту Яну и Михаила встретило такси со специальным подъёмником для маломобильных граждан. Женщина отметила, что местные жители в течение всего их отпуска относились к ним уважительно.

Супруги ездили в горы и смогли посетить три разных места. Затем Яна и Михаил два дня гуляли по городу. Самарканд им очень понравился. Яна Грибенюк рассказала, что он очень зелёный. Тюменцы во время отпуска пользовались банковской картой, также расплачивались наличкой.

Яна Грибенюк рассказала, что ей очень понравилось отдыхать в Самарканде. По её словам, было интересно узнать другой менталитет и прочувствовать его.