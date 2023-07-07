Turkish Airlines стала самой устойчивой авиакомпанией флагманского перевозчика

Турецкий перевозчик Turkish Airlines назван самой устойчивой авиакомпанией флагманского перевозчика по версии World Finance Awards.

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Второй год подряд Turkish Airlines получает признание за свои инициативы в области устойчивого развития. Она стала самой устойчивой авиакомпанией флагманского перевозчика по версии World Finance Awards.

Перевозчик реализовал различные инициативы, среди которых внедрение платформы для добровольной компенсации выбросов углерода, использование экологически чистого авиатоплива (SAF), предоставление экологически чистых продуктов в полете, эффективное управление отходами и проекты цифровизации.

Глава правления и исполнительного комитета Turkish Airlines Ахмет Болат в статье для World Finance отметил, что авиакомпания поставила перед собой цель войти в топ-3 лучших перевозчиков мира с точки зрения цифровизации в ближайшие три года в рамках своего стратегического плана.

За последние 15 лет Turkish Airlines реализовала более 100 проектов по оптимизации операционной деятельности, которые направлены на снижение углеродного следа, а также внедрила проекты цифровизации для повышения операционной эффективности и снижения воздействия на окружающую среду.

С точки зрения организации полетов, акцент на повышении топливной эффективности и оптимизации маршрутов полетов окупился для перевозчика.

В 2022-м авиакомпании удалось сэкономить 57,5 тысячи тонн топлива, что привело к сокращению выбросов парниковых газов на 181,3 тысячи тонн.