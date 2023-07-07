Узбекистан захотел удвоить число авиарейсов с Россией

Агентство гражданской авиации Узбекистана (Узавиация) захотело вдвое увеличить количество рейсов в Россию. Частота авиасообщения может вырасти между Москвой и Ташкентом, Санкт-Петербургом и Ташкентом.

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«Узавиация хочет удвоить количество еженедельных рейсов между столицами, увеличив их с 25 до 50. Частоты между Санкт-Петербургом и Ташкентом предлагается увеличить с 7 до 14 в неделю с каждой стороны», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в одной из российских авиакомпаний.

Уточняется, что направление Москва-Ташкент обслуживают «Аэрофлот», Uzbekistan Airways, UTair, Uzbekistan Airways Express, Qanot Sharq и другие. В Узбекистан также можно улететь из Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Краснодара, всего 160 рейсов в неделю. Подчеркивается, что в Минтрансе России информацию об увеличении числа рейсов не комментируют.