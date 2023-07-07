Алтай и Кавказ могут стать отличной альтернативой переполненной Анапе

Россиянам предложили альтернативу черноморскому курорту.

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Руководитель одного из московских турагенств Наталия Ансталь в интервью "360" посоветовала россиянам рассмотреть курорты Северного Кавказа и Алтая в качестве альтернативы переполненной Анапе. Ранее переполненные пляжи черноморского курорта с комментарием "закончились даже стоячие места", попали на видео.

Эксперт отметила, что с каждым годом туры на Алтай и Байкал набирают всё большую популярность. Даже для любителей "ленивого" отдыха на Алтае есть множество комфортабельных гостиниц с панорамными бассейнами и лежаками. Как правило, они располагаются в горах.