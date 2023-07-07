Алтай и Кавказ могут стать отличной альтернативой переполненной Анапе
Россиянам предложили альтернативу черноморскому курорту.
Руководитель одного из московских турагенств Наталия Ансталь в интервью "360" посоветовала россиянам рассмотреть курорты Северного Кавказа и Алтая в качестве альтернативы переполненной Анапе. Ранее переполненные пляжи черноморского курорта с комментарием "закончились даже стоячие места", попали на видео.
Эксперт отметила, что с каждым годом туры на Алтай и Байкал набирают всё большую популярность. Даже для любителей "ленивого" отдыха на Алтае есть множество комфортабельных гостиниц с панорамными бассейнами и лежаками. Как правило, они располагаются в горах.
Также большой популярностью у россиян пользуются Осетия, Дагестан и Минеральные Воды. Здесь гостям предлагают не только туристическую, но и гастрономическую программу, которая никого не оставит равнодушным.