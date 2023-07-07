Группы туристов из России полетят по безвизу в Иран и Китай

Минэкономразвития информирует о проведении необходимой работы для запуска безвизового сообщения с Ираном и Китаем для групповых туристических путешествий, сообщает ИА DEITA.RU.
По данным ведомства, процедура обмена списками туристических компаний с обозначенными странами уже завершена. Далее в планах Минэкономразвития провести ряд вебинаров, на которых будут разъяснены правила реализации механизма безвизовых групповых туристических обменов для участников соглашений и представителей российской туристической отрасли.
Партнёры также готовятся к запуску. Так, например, проводится необходимая разъяснительная работа с органами и представителями отрасли, а также выполняются необходимые для безвизового сообщения формальности. В планах запустить первые туристические группы уже к концу июля.