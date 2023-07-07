Группы туристов из России полетят по безвизу в Иран и Китай

Минэкономразвития информирует о проведении необходимой работы для запуска безвизового сообщения с Ираном и Китаем для групповых туристических путешествий, сообщает ИА DEITA.RU.

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По данным ведомства, процедура обмена списками туристических компаний с обозначенными странами уже завершена. Далее в планах Минэкономразвития провести ряд вебинаров, на которых будут разъяснены правила реализации механизма безвизовых групповых туристических обменов для участников соглашений и представителей российской туристической отрасли.