Туроператоры сообщили о дефиците мест в отелях Анапы до конца лета
Туры в Анапу на лето пользуются у россиян высоким спросом, в востребованных отелях наблюдается дефицит мест. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили российские туроператоры.
«Загрузка отелей Анапы высокая, так как именно здесь самое большое на черноморском побережье количество отелей в диапазоне от трех до пяти звезд работает по системе all inclusive с доступными тарифами, в части отелей на июль и август уже нет мест. Дефицит мест наблюдается не во всех отелях, но самые востребованные и известные на рынке, которые предлагают высокий сервис и большое количество дополнительных услуг уже «встают на стоп», - рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».
Высокий спрос на Анапу подтверждают и в компании «Алеан».
«Дефицит мест наблюдается точечно по ряду объектов. Сказать, что он абсолютный, было бы неверно: все-таки можно подобрать варианты еще на июль и август. Но действительно, в ряде объектов может не быть определенных категорий номеров на определенные даты. Также большим спросом в этом сезоне пользуются гостевые дома, которые рядом с морем. А также качественные объекты, пусть и на более значительном удалении от моря», - рассказали в пресс-службе.