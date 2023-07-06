Туроператоры сообщили о дефиците мест в отелях Анапы до конца лета

«Дефицит мест наблюдается точечно по ряду объектов. Сказать, что он абсолютный, было бы неверно: все-таки можно подобрать варианты еще на июль и август. Но действительно, в ряде объектов может не быть определенных категорий номеров на определенные даты. Также большим спросом в этом сезоне пользуются гостевые дома, которые рядом с морем. А также качественные объекты, пусть и на более значительном удалении от моря», - рассказали в пресс-службе.