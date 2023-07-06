Курорт Красная Поляна выбрал "Зеленый путь" развития

Принципы устойчивого развития легли в основу работы сочинского Курорта Красная Поляна еще три года назад, и за это время компания доказала, что "зеленые стандарты" не мешают, а только помогают бизнесу быть успешным.

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В 2022 году курорт присоединился к двум важным проектам: программе восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе и "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

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- Мы продолжаем развивать сотрудничество с научными и природоохранными организациями, наши совместные проекты приобретают все больший масштаб и значимость. Курорт сохраняет свою приверженность реализации Стратегии устойчивого развития. Сохранение биоразнообразия, совершенствование работы по охране окружающей среды и экологическое просвещение остаются в списке наших приоритетов, - рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта Лев Шагаров.

В 2021 году курорт принял Политику экологически ответственных закупок, согласно которой предпочтение отдается местным товарам и продукции, имеющей экологическую маркировку первого типа и полностью перерабатываемую упаковку, а также поставляемой в возвратной таре. Так, 99 процентов средств для чистки, уборки и мытья посуды безопасны для окружающей среды, весь текстиль, используемый на курорте, также соответствует экологическим стандартам.

Во всех отелях и апартаментах отказались от большинства одноразовых пластиковых изделий, заменив их экологичными альтернативами. Например, вместо пластиковых пакетов для прачечной стали использовать многоразовые мешки из хлопка. Порционный сахар теперь подается в бумажной упаковке, также заменены трубочки для соков и коктейлей, кухонная утварь, гигиенические принадлежности. Большинство отелей курорта перешли на использование многоразовых диспенсеров с дозаторами для шампуня и геля для душа, отказавшись от одноразовой пластиковой тары. На очереди - отказ от пластиковых бутылок с водой.

В 2023 году в отелях курорта запланирована установка 62 пурифайеров. А доля закупаемых светодиодных осветительных приборов составляет не менее 99 процентов от общего количества. Ко всей приобретаемой технике предъявляются требования к классу энергоэффективности А+. Сантехника, в свою очередь, закупается водосберегающая.

- Своим примером наша команда демонстрирует, что бизнес-успех не противоречит сохранению природы, а, наоборот, дает синергию. Курорт является лидером внедрения принципов и практик устойчивого развития в индустрии туризма и гостеприимства России, - подчеркнула генеральный директор Курорта Красная Поляна Яна Перепечаева. - Мы выбрали "зеленый путь" и предлагаем присоединиться к нам и сделать выбор в пользу будущего.

Кстати

В прошлом году Курорт Красная Поляна стал участником национального проекта "Производительность труда". Здесь начали реализацию инновационного проекта "Бережливый отель". Первым, внедрившим практики бережливого производства в свои процессы, стал отель Novotel Resort & SPA. В 2022 году был оптимизирован процесс подготовки номера к заезду гостей.