«Наша задача, чтобы подписчики увидели, загорелись и приехали»

Александра Дорошко и Дмитрий Ласько – белорусские тревел-блогеры. В соцсетях – сотни тысяч подписчиков и миллионы просмотров. Но карьера в интернете началась случайно. Дети рассказали про платформу с видео, а родители загрузили первый ролик.

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«Я загрузил, увидел просмотры и говорю: «Ерунда какая-то, это только для танцоров. Все, можно удалять аккаунт». А Саша говорит: «Нет, подожди, не удаляй. Сейчас я тут исследование проведу, изучу вопрос, как это все работает, и попробуем еще», – рассказывает Дмитрий Ласько.

Видео дня

Видео про Ружанский дворец смонтировали заново, добавили текст, музыку. За день ролик набрал 200 тысяч просмотров. А на страничке – плюс десять тысяч подписчиков.

«Для нас на самом деле было открытием, что многие люди вообще не знают этого, что они никогда не были в Мире, в Несвиже, хотя, кажется, что в этих местах уже побывал каждый белорус», – делится Александра Дорошко.

Так они стали пиар-менеджерами белорусского туризма. С каждого путешествия – по видео. Подписчики полюбили формат.

«У нас почему-то очень часто показывают путешествия по Беларуси с исторической стороны. А обычному человеку это не всегда интересно. Наша задача – подняться с дивана и показать, чтобы он увидел, загорелся, приехал, а потом такой: «Ух ты! Так это же классно. А что здесь интересного еще есть?» – говорят о своей «сверхзадаче» блогеры.

Наводки мест дают и подписчики. Подсказывают излюбленные локации местных жителей.

«Когда мы были на озере Белом в Белоозерске, где ловили белорусских креветок, мы тоже пришли и говорим: «Мы знаем, у вас здесь есть креветки в вашем в озере». И нам рыбаки отвечают: «Сейчас все организуем». Люди вообще всегда идут навстречу, подсказывают», – рассказывают блогеры.

Был у ребят опыт и «кругосветки» по Беларуси. По границе страны они проехали 3,5 тысячи километров, посетили больше 60 населенных пунктов и увидели почти 100 интересных локаций.

«Есть 80 дней вокруг света, а у нас 10 дней вокруг Беларуси. Это было не для того, чтобы банально поездить. Идея была масштабная, да и звучало хорошо», – смеется Дмитрий.

Мотивация не бросать путешествия – благодарность подписчиков. Каждый день блогерам прилетают десятки «вау!» и «спасибо» от белорусов.

«У нас уже тоже есть какая-то ответственность, когда столько людей ждет от нас контент. И как это мы теперь такие куда-то поехали и ничего не рассказали? Я даже не знаю, как мы пропадем, например, вообще на несколько дней. Мне кажется, что это с нашей стороны уже будет безответственный поступок», – говорит Дмитрий.