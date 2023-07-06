Стали известны самые подешевевшие зарубежные перелеты
Согласно исследованию сервиса «Яндекс Путешествия», перелеты в обе стороны по ряду зарубежных направлений заметно подешевели по состоянию на июнь этого года в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом в четверг, 6 июля, сообщили в пресс-службе ресурса.
Сильнее всего подешевели перелеты в Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и в Турцию. Так, авиапутешествие в Азербайджан обойдется в 35 708 рублей, тогда как в июне 2022 года перелет обходился в 46 255 рублей.
Почти на 10 тысяч рублей подешевел перелет в ОАЭ — 40 790 рублей против 50 720 рублей в прошлогоднем июне. Путешествие в Турцию подешевело на 14 процентов и теперь стоит 34 337 рублей (39 727 рублей в июне 2022 года).
Основной причиной такого снижения стоимости перелетов в сервисе назвали дополнительные рейсы из России в Турцию, Азербайджан, ОАЭ и ряд других стран, появившиеся в период с конца апреля до июня этого года.
14 июня сообщалось, что увеличивающиеся цены на отели и авиабилеты в Турцию оказали значительное влияние на российских туристов. Придерживаясь такой ценовой политики, Турция может потерять туристов из России.
Туроператоры могут приостановить продажу путевок в Турцию и ОАЭ из-за валютных колебаний, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России по выездному туризму Артур Мурадян.