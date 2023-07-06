В Сочи рост турпотока по железной дороге превысил 40 процентов

Рост турпотока в Сочи по железной дороге за июнь по сравнению с прошлым годом превысил 40 процентов. Такие данные озвучили в четверг на заседании городского оперативного штаба по проведению летнего сезона.

© Российская Газета

Только за прошедшую неделю в Сочи поездом прибыло почти 233 тысячи человек. Авиатранспортом воспользовались примерно 208 тысяч пассажиров. И 57,5 тысячи приехали через автомобильный пункт пропуска "Магри". В общей сложности рост турпотока по всем видам транспорта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил более 20 процентов.

- Сегодня в Сочи средняя загрузка средств размещения уже превысила 83 процента, - отметил заместитель главы города Олег Бурлев. - Показатель с каждым летом растет даже в горном кластере - там сейчас занято 74 процента номерного фонда. Город уже принял своего трехмиллионного туриста, и это не предел. Планируем в этом году побить свой же рекорд и принять в целом более 7,2 миллиона гостей.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского лето на территории курорта работает круглосуточный штаб для обеспечения оперативного взаимодействия всех структур. Каждый день мониторинговые группы проводят обследование объектов турпоказа и потребительской сферы, средств размещения и гостевых маршрутов.