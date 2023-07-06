Авиакомпания предложила аренду одежды для отпуска пассажирам без багажа

Японская Japan Airlines предложила аренду одежды для отпуска пассажирам, которые летят без багажа. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.
Приезжающие в Японию за месяц до поездки могут забронировать вещи, срок проката которых будет ограничен до двух недель. При этом клиенты имеют право выбрать размер изделий, а также стиль и цвет.
Представленные в аренду предметы гардероба отберут из остатков в магазинах или секонд-хендах, затем их постирают и привезут к месту, где путешественник намерен остановиться. После отъезда туриста одежду заберут и отправят на переработку.
Известно, что прокат набора изделий для женщины, в который входят блузка, два топа, юбка и шорты, составит приблизительно 2,5 тысячи рублей. В такую же цену обойдется мужской комплект одежды (две футболки и двое шортов).
Отмечается, что предложение авиакомпании начало действовать с 5 июля и продлится до 4 августа 2024 года. Сотрудники Japan Airlines намерены отслеживать снижение выбросов углекислого газа из-за уменьшения груза в самолетах.
В апреле бывшая стюардесса авиакомпании Virgin Эшли Валлис запустила собственный бизнес и разбогатела. 31-летняя жительница города Ямба, Австралия, открыла детскую модную марку одежды после рождения дочери.