Пограничники на эстонской границе предложили сжечь вещи россиян

У россиян, направлявшихся в Латвию, отобрали личные вещи на эстонской границе. Об этом пишет TourDom.

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«Мы резиденты Латвии, — рассказала пострадавшая. — Вещей с собой было много, поскольку переезжали. Женская одежда, сумки, много фирменных предметов, все в хорошем качестве и б/у».

По данным издания, российские пограничники спокойно пропустили машину соотечественников, в то время как эстонские отказались это делать. Более того, последние предложили россиянам сжечь или уничтожить все вещи.

«Их оценили как предметы роскоши, которые мы перепродадим в пользу СВО, — пояснила девушка. — Мама вернулась с чемоданами, а нашу пустую машину пропустили».