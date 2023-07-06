Если полет запланирован на период пикового спроса, поможет купить билеты как можно раньше. В другие даты такой способ эффективен не всегда. Этот и другие методы поиска недорогих билетов проверили специалисты Роскачества, онлайн-поисковика Aviasales и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Если перелет не в пиковое время, билеты на внутренние рейсы лучше покупать за 3-6 недель до путешествия, а на внешние — за 2-3 месяца. При этом о полетах в пиковые даты стоит подумать гораздо раньше: за 3-6 месяцев до поездки.

Время поиска билетов не играет важной роли. Это можно делать в любое время суток и в любой день на неделе. Тем не менее дата полета отражается на цене. В Роскачестве отметили, что на среду билеты немного дороже, а на воскресенье — дешевле.

Эксперты рекомендуют сравнивать цены на билеты на пару дней раньше и позже нужной даты: различие может быть ощутимым. Кроме того, выгоднее платить за багаж сразу, а не докупать его потом. Дело в том, что самые недорогие билеты, как правило, без багажа. Кроме того, можно подписаться на уведомления об изменении стоимости на конкретный рейс: такая услуга есть у многих авиакомпаний.