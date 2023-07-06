Пассажирам объяснили, почему стоит летать в первой половине дня

Пилот Джерри Джонсон заявил, что на полеты влияет воздух, который меняется в течение дня. Об этом сообщает Tengritravel.kz со ссылкой на Unian.

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По словам эксперта, полеты во второй половине дня могут привести к турбулентности из-за "более неровного воздуха". Также Джонсон отметил, что во второй половине дня больше шансов попасть в грозу, чем утром. А еще дневные рейсы задерживают чаще утренних.

Отмечается, что, согласно статистике, у рейсов, которые вылетают после 15:00, больше всего шансов быть отмененными. Кроме этого, есть 50% вероятность того, что у рейсов во второй половине дня могут возникнуть и другие проблемы.

Лучшим временем для полетов считается промежуток между 11:00 и 12:00. В это время прошлым летом были отменены или задержаны всего 0,75% рейсов.