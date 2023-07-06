Из Хабаровска могут запустить прямые рейсы во Вьетнам

Прямое авиасообщение может возобновиться между Хабаровским краем и Вьетнамом. Ранее это направление было в числе самых популярных среди жителей края.

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Этот вопрос обсудили глава региона Михаил Дегтярев и генконсул Республики Вьетнам во Владивостоке Нгуен Данг Хиен. Российский чиновник отметил, что в сфере туризма у сторон имеются большие перспективы.

«Возобновление полетов между Хабаровским краем и Вьетнамом придаст импульс сотрудничеству в сфере туризма и многих других областях, – приводит его слова пресс-служба регионального правительства.

Дегтярев напомнил, что до пандемии коронавируса курорты Вьетнама были весьма популярны у хабаровчан. Это направление выбирал каждый пятый турист.