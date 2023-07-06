Сервисы продажи билетов зафиксировали падение цен на авиабилеты

Было зафиксировано увеличение количества рейсов и маршрутов, что привело к уменьшению ажиотажа.

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Сокращение стоимости перелетов в Турцию, Армению и Казахстан стало основным трендом в сфере путешествий. По данным сервиса путешествий "Туту.ру", средняя цена перелета в обе стороны между Россией и Турцией уменьшилась на 14% до 34,3 тыс. рублей.

Авиарейсы между Россией и Арменией стали дешевле на 9%, составив 25,3 тыс. рублей, а между Россией и Казахстаном - на 4%, достигнув 29,4 тыс. рублей. Кроме того, заметное снижение цены было зафиксировано на полеты в Азербайджан (23% до 35,7 тыс. рублей), ОАЭ (20% до 40,8 тыс. рублей) и Израиль (7% до 52,4 тыс. рублей).